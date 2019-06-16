Pazarda fiyatlar düşmeye başladı

Geçen zamanda cep yakan İzmit Pazar Pazarı’nda fiyatların düşüşe geçmesi vatandaşın yüzünü güldürüyor. Kilosu 4- 5 liraya satılan patates, soğan fiyatları 2,5 liraya kadar gerilerken meyve ve sebzelerde yaşanan fiyat düşüşü ev ekonomisini rahatlattı. Pazarda fiyatı düşen bir diğer ürün ise mutfakların vazgeçilmezi domates oldu. 6 liraya kadar yükselen domatesin fiyatı bu hafta 2 liraya kadar geriledi.

“FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK”

Özellikle mutfak alışverişlerinin vazgeçilmezi olan patates, soğan, domates ve biber fiyatlarının geçen haftalara nazaran düşmesi vatandaşın cebini rahatlattı. Fiyatların düşmeyeceği konusunda yapılan yorumlara tepki gösteren pazarcı esnafı Ömür Yalçın, “Fiyatların düşmesi vatandaşlar gibi bizi de sevindirdi. Havaların düzelmesiyle fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu. Ekin EKEN

Bu hafta tezgahlarda rakamlar şu şekilde:

Muz 7 lira, domates 2.5 lira, sivri biber 5 lira, fasulye 10 lira, patates 2,5 lira, soğan 3 lira, kayısı 6 lira, şeftali 6 lira, salatalık 3 lira, çilek 7 lira, kiraz 10 lira, kabak 5 lira, erik 4 lira, patlıcan 2.5 lira, salatalık 3 lira, dereotu 1 lira, kıvırcık 2lira, havuç 5 lira, karpuz (kilo) 2 lira, kavun tane ise 5 lira.