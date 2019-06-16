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Kadınlar korosu, eşsiz eserleri seslendirdi

Büyükşehir Kadınlar Korosu tarafından SDKMde düzenlenen konserde Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış kadın bestekârların eserleri seslendirildi.
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KADINLAR KOROSU EŞSIZ ESERLERI SESLENDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından Süleyman Demirel Kültür MerkeziSDKMnde konser düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde kadın bestekârların eserleri seslendirildi. Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış kadın bestekârların en seçkin eserleri müzikseverlerle buluştu. SDKMyi dolduran sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti.

SEÇKİN REPERTUAR

Ayşen Cengizin şefliğini yaptığı Büyükşehir Kadınlar Korosu seçkin bir repertuvarla kadın bestekârlar tarafından bestelenmiş en özel eserleri seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan kadınlar korosu bu özel konserde sevilen şarkıları söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle müzikseverlerle bir araya gelen koro katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar da Türk Müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

Bugün 15:57 TSİ - Kültür-Sanat

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