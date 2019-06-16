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Ormanya'da yaban hayvan popülasyonu artıyor

6 türde 150ye yakın yaban hayvanı bünyesinde barındıran Ormanyada yaban hayvan popülasyonu gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkında yaban hayvanları için ayrılan bölümdeki kızıl geyik karaca yılkı atları ve ceylan gibi türlerin doğumlarıyla popülasyon hızla artıyor. Toplamda 74 türde 875 hayvana ev sahipliği yapan Ormanyada son üç ay içerisinde 70 yaban hayvanı dünyaya geldi.

EN GÖZDE BÖLÜM VAHŞİ YAŞAM ALANI

2000 dönüm üzerine kurulu alandaki ana bölümlerden biri olan Vahşi Yaşam Alanı birçok yaban hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. 40ar dönümden oluşan alanlarda kızıl geyik ala geyik ceylan karaca yılkı atları dağ keçileri ve iki tane rezerv alan bulunuyor. 150ye yakın yaban hayvanının yaşamını sürdüğü alanda iki tane bakıcı görev alıyor.

REFAH SEVİYELERİ DOĞUM ORANLARINI ARTTIYOR

Yaban hayvanlarına özel hazırlanan alanlarda yaşamlarını sürdüren türlerde refah seviyeleri üreme oranlarını büyük ölçüde etkiliyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkında gerçekleşen hızlı üremelerinin sebebi hayvanların rahat olduğunu yaşam alanlarını sevdiğini ve alıştığını gösteriyor.

SON 3 AYDA 70 DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Toplamda 74 türde 875 hayvana ev sahipliği yapan Ormanyada 6 türde 150ye yakın yaban hayvanı yaşıyor. Veteriner hekimlerin doğum raporlarına göre vahşi yaşam alanı bölgesinde son üç ay içerisinde 70 yaban hayvanının dünyaya geldiği biliniyor. Son zamanlarda kızıl geyiklerde 8 karacalarda 6 yılkı atlarında 6 ceylanlarda 23 yavrunun dünyaya gelmesiyle Ormanya ailesine 43 yavru daha eklendi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA SALINACAKLAR

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeki Vahşi Yaşam Alanında bulunan ve önemli yaban hayvanları arasında yer alan kızıl geyiklerin doğada azalan popülasyonları sebebi ile Ormanyada çoğalmaları sağlanarak Kocaeli Samanlı Dağları ve Kandıra ormanlarındaki doğal yaşam alanlarına tekrar salınmaları hedefleniyor.

Bugün 16:02 TSİ - Kültür-Sanat

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