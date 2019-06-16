Havuzlar yaza hazır

KOCAELI BÜYÜKŞEHIR HAVUZLARI YAZA HAZIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren iki ayrı açık yüzme havuzu 17 Haziran itibariyle yeni sezonu açıyor. Sıcak yaz günlerinde 7den 70e herkesin akın ettiği yüzme havuzlarında yaz hazırlıkları tamamlandı havuzlar şimdi yüzme severleri bekliyor.

KRİTERLERE UYGUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yaz sıcaklarının kendini göstermesiyle birlikte açık yüzme havuzlarındaki son rötuşları tamamlandı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda havuzlarda gerekli tüm önlemlerin alındı. Yaz aylarında çocukların ve yetişkinlerin yüzme öğrenmek ve serinlemek amacıyla akın ettiği yüzme havuzlarında öncelik hijyen ve temizlik. Çocukların ve yetişkinlerin yoğun olarak kullandığı havuzlarıda sağlık koşullarına büyük özen gösteriliyor. Yüzme havuzlarında haftalık rutin temizlikler ile hijyenik kontroller büyük bir titizlik içinde devam edecek.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan yüzme havuzları yaz sezonuna hazır. Sanayi Mahallesi tesisi baylara Plaj yolu tesisleri bayan vatandaşlara halk seansları çerçevesinde ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşların yanı sıra dernekler sivil toplum kuruluşları da tesislerden faydalanacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları Akademi Lise ve Bilgievleri öğrencilerine yüzme eğitimi de verilecek.

BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi yüzme havuzları hakkında bilgi almak isteyenler HTTP://WWW.SPORKENTIKOCAELI.COM web adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153ü arayarak yüzme havuzları hakkında detaylı bilgi alınabilir.