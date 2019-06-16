Olay, dün gece Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 46 yaşındaki Yeşim G., eşi bankamatikten para çekmek için evden ayrıldığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Eve dönen eşi, korkunç manzarayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşim G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yeşim G.'nin ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti
Darıca'da bir süredir ekonomik nedenlerden dolayı bunalımda olduğu öne sürülen 46 yaşındaki Yeşim G. kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz