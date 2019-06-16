Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti

Olay, dün gece Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 46 yaşındaki Yeşim G., eşi bankamatikten para çekmek için evden ayrıldığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Eve dönen eşi, korkunç manzarayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşim G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yeşim G.'nin ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.