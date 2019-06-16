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Tarihi buluşma! İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayını...

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım canlı yayını bu akşam 21:00'de Lütfü Kırdar Kongre Salonunda gerçekleşiyor. İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak büyük buluşmayı sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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