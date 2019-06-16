İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir otelin 5. katında bulunan penceresine çıkan şahıs intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Daha önce de defalarca intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahsın, sabıka kaybı olduğu için iş bulamadığı öğrenildi. Şahıs, polis ekiplerinden 3 bin tl para istedi. Daha sonra intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN
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İzmit'te otelde intihar girişimi...
İzmit'te bir otelin penceresine çıkan kişi intihar girişiminde bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz