Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki tarihi ortak yayının sosyal medyada ilk yankıları ortaya çıkmaya başladı.
Yayının ilk sorusu olan YSK’nın iptal kararıyla ilgili İsmail Küçükkaya’nın sorduğu soruya Yıldırım ve İmamoğlu’nun verdiği yanıtlara göre sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle;
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz