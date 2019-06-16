Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 21:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 22:04 TSİ

Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılan tarihi ortak canlı yayının sosyal medyadaki yankıları İmamoğlu'nun yayını daha rahat sürdürdüğünü gösteriyor. İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar...
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki tarihi ortak yayının sosyal medyada ilk yankıları ortaya çıkmaya başladı.

Yayının ilk sorusu olan YSK’nın iptal kararıyla ilgili İsmail Küçükkaya’nın sorduğu soruya Yıldırım ve İmamoğlu’nun verdiği yanıtlara göre sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle;

Bugün 21:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım mask
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama mask
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi mask
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi
Belediye çelenk için 350 bin lira ödeyecek! mask
Belediye çelenk için 350 bin lira ödeyecek!
İzmit'te MHP belediye meclis üyesinin aracına saldırı! mask
İzmit'te MHP belediye meclis üyesinin aracına saldırı!
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi mask
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi

GALERİ

İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL