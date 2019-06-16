Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki tarihi ortak yayının sosyal medyada ilk yankıları ortaya çıkmaya başladı.

Yayının ilk sorusu olan YSK’nın iptal kararıyla ilgili İsmail Küçükkaya’nın sorduğu soruya Yıldırım ve İmamoğlu’nun verdiği yanıtlara göre sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle;