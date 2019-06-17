Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametinde seyir halinde olan Ammar Attar idaresindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil arkasından gelen Cuma Basılgan idaresindeki 46 ABM 698 plakalı otobüsün önüne savruldu. Otobüsün de çarptığı otomobil yolun diğer tarafındaki bariyere çarparak durabilirken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ammar Attar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verilirken kaza yapan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN