Pırıl pırıl plajlarımız deniz sezonuna hazır

Yaz aylarında bir milyondan fazla tatilci, Kocaeli’nin halk plajlarında gönül rahatlığıyla denizin tadını çıkarıyor. Deniz sezonu için pırıl pırıl bir hale getirilen Kandıra, Karamürsel ve Darıca’daki halk plajları bu yıl da Belde A.Ş. tarafından işletilecek. Kandıra’daki Kefken ve Cebeci bölgelerinde çadır ve karavan yeri hizmeti de verilecek.

MAVİ BAYRAKLI 6 HALK PLAJI

Karamürsel'de 1, Kandıra’da 5 Mavi Bayraklı plajımız mevcut. Karamürsel Altınkemer ile Kandıra’daki Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı, Kumcağız ve Miço Koyu Kadınlar Plajında temiz denizin simgesi olan Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kadınlar için Darıca Bayramoğlu’nda ayrıca özel bir plajımız daha mevcut.

BELDE A.Ş. HİZMETE HAZIR

Yaz aylarının gelmesiyle deniz mevsimi için Kandıra, Darıca ve Karamürsel’deki plajlarda gerekli tüm tedbirler alındı. Belde A.Ş. bu yaz Kandıra’daki Kerpe, Kefken, Kumcağız, Bağırganlı, Cebeci ve Kovanağzı halk plajlarında 55, Darıca Bayramoğlu halk plajında 5 ve Darıca bayanlar plajında 4, Karamürsel Altınkemer halk plajında ise 3 personelle hizmet verecek.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYE FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Plajlarda bu yıl da fiyat artışına gidilmedi, böylece Belde A.Ş. üç yıldır fiyatları sabit tuttu. Kandıra’da yer alan halk plajındaki otoparklarda araçlardan günlük 10 TL alınacak. Tuvalet ücretinin 1 TL olacağı plajlarda şezlong ve şemsiyelerde ürün başına günlük 10 TL alınacak. Ayrıca takım olarak (1 şemsiye+2 şezlong) kiralanırsa günlük 20 TL alınacak.

ÇADIR VE KARAVAN PARKI

Belde A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kandıra Kefken’deki çadır kampında vatandaşlara konaklama imkanı sağlayacak. Vatandaşların kendi çadırlarıyla gelebileceği bu alanda isteyenlere çadır da verilecek. Kandıra Cebeci’deki çadır ve karavan kampında ise vatandaşlar kendi getirecekleri çadırları ve karavanlarıyla konaklama yapabilecek.

KİRALAMA ÜCRETLERİ

Kandıra Kefken’deki çadır alanında çadır yeri kiralama ücreti günlük 20 TL olarak belirlendi. Eğer çadırla birlikte kiralanacaksa günlük 40 TL alınacak. Cebeci’de ise çadır yeri 10 TL ve karavan yeri kiralama günlük 20 TL olacak.