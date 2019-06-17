Kocaeli'nin ve ülkenin tanınan voleybol ulusal hakemlerinden Süha Küçüközler geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. İki hafta önce dolaşım bozukluğu nedeni ile kısmi felç geçiren ve tedavi gören Küçüközler 43 yaşındaydı. Aslen İzmitli olan başarılı voleybol hakemi olan Süha Küçüközler’in vefatı spor camiasını derin bir hüzne boğdu.

FEVZİYE CAMİİ’NDE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN

Türkiye Hakemler ve Gözlemciler Derneği Genel Merkez Yöneticisi ve derneğin Kocaeli Şube Başkanı olan Süha Küçüközler’in cenazesi bugün (17 Haziran Pazartesi) öğle Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Evli ve 8 yaşında bir kız evladı sahibi olan merhum voleybol hakemi Süha Küçüközler’e Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.