Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:50 TSİ- Gündem G: Bugün 09:51 TSİ

Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yer ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri yaz mevsimi öncesi vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçlıyor.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, kış boyunca yaptığı çalışmalarına bahar ve yaz mevsimlerinde de devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek, düzenli olarak ilaçlanıyor.

HER YER İLAÇLANIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

21 EKİP 66 PERSONEL

Kocaeli genelinde ilaçlama çalışmaları 21 ekip 66 personelle yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale uygulanıyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapılmaya başlanırken ve düzenli olarak takibi yapılarak gerektiği takdirde ilaçlama çalışmaları tekrarlanıyor.

ÜSTÜ AÇIK SU KOVALARINA DİKKAT

Bahçe sulamak amacı ile yoğun miktarda yağmur suyu barındıran kova ve bidonlar Kocaeli’de ciddi sivrisinek popülasyonu oluşturmakta. Vektörle mücadele ekipleri kentte en sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında gelen kova ve bidonlara karşı da ilaçlama çalışmaları yapıyor. 21 ekip, 12 ilçede kapı kapı dolaşarak bağ, bahçe ve evlerin etrafında bulunan kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi yerleri ilaçlıyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Ekipler su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi konusunda bilgilendiriyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önlenmesi, ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanmasının sağlanması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Bugün 09:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor! mask
Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı mask
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Meteorolojiden Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteorolojiden Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu mask
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama mask
Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama
Pazarda fiyatlar düşmeye başladı mask
Pazarda fiyatlar düşmeye başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek mask
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

GALERİ

İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL