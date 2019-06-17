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17 Haziran 2019- Gündem

Anadolu Ajansından açıklama

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyonlarda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı'nın adını anarak bir kez daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir. 

AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır. 

Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

17 Haziran 2019 - Gündem

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Yorumlar

(5)
05

Ersoy Kandemir - Hadi yaaa!Türk halkı seni de Akpyi de Yskyı da artık daha iyi tanıyor!

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 22:52
04

Cenk - Yani, adamın konuşacak ete-dişe dokunur bir şeyi olmayınca elbetteki tutup seçim sonucuyla ilgisi olmayan kurumlardan bahsedecektii ! Ama, oturumda aı alan Üsküdarı çoktan geçti ! Geçmiş olsun diyoruz !

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 16:27
03

Düşünelim - AA erken de açıklasa geç de açıklasa bunun sandık sonuca etki etmeyeceğini herkes biliyor, peki neden konu ediliyor?

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 14:21
02

Kemal - AA yönetimi iktidara yakın olan herkes gibi üstüne düşeni verilen görevi yapıyor.

Yanıtla . 1Beğen 17 Haziran 12:53
01

Hürriyet Adıgüzel - EYYY ANADOLU AJANJI, İSTANBUL GİBİ BİR YERDE İLETİŞİMİN EN YAYGIN VE EN KALİTELİ ŞEKİLDE YAPILDIGI YERDE VERİ AKIŞI NEDEN DURDU? VERİ AKIŞININ DURMASININ AÇIKLAMASI, AÇIKLAMINIZDA YOK.NEDEN?

Yanıtla . 7Beğen 17 Haziran 11:05
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