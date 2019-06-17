Futbolda birinci transfer dönemi başladı

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.