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Futbolda birinci transfer dönemi başladı

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
Futbolda birinci transfer dönemi başladı mask
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Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

Bugün 09:58 TSİ AA İstanbul- Spor

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