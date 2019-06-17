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Ortak yayının ardından birlikte poz verdiler

Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını mask
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağ 2) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (sol 3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (sol 2) yaptığı ortak yayına katıldı. Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birikte fotoğraf verdi.

Bugün 10:00 TSİ AA İstanbul- Siyaset

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