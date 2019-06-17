Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4 kişi, gece geç saatlerde bir elektronik mağazasını soydu. Yanlarında getirdikleri beton blokları iş yerinin camını kıran şahıslar 1 dakika içinde piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 15 cep telefonunu, 1 adet akıllı saati ve kasada bulunan yaklaşık 900 TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

ARAŞTIRMA BAŞLADI

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayda kullanılan aracına plakasının çalıntı olduğu tespit eden ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Burada beyaz renkli aracın asıl plakasının yapılan yüzlerce kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinin ardından 41 ABD … olduğu ve İzmit’te faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi tarafından O.A. isimli şahıs adına kiralık olduğu tespit edildi.

BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştiren şahısların O.A., Y.A., T.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs olduğu belirlendi. Bu şahısların çevre illerde de benzer suçlar işlediği, zanlıların aynı araçla İstanbul’da bulunduklarını tespit edildi. Yapılan koordineli çalışma neticesinde şahıslardan O.A. ile T.K.’yı yanlarında bulunan iki kadınla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olaya karışan diğer iki şahsın da yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.