Kocaeli'deki baz istasyonu sayısı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtla, 81 ilde bulunan baz istasyonlarının il il dağılımını açıkladı. Bakanlığın resmi verilerine göre, GSM şirketlerinin Türkiye genelinde toplam 187 bin 808 adet baz istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

4 BİN 277

İstanbul 46 bin 842 adet baz istasyonuyla ilk sırada yer alıyor. Ülkedeki her 4 baz istasyonundan 1'inin yer aldığı İstanbul'u, 14 bin 828 istasyonla Ankara, 11 bin 448 istasyonla da İzmir izliyor. Verilere göre Türkiye'de her 450 kişiye bir baz istasyonu düşüyor. Sayılara göre Kocaeli’de bulunan toplam baz istasyonu sayısı ise 4 bin 277'ye ulaştı.