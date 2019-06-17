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"Ballıkayalar 30 dakikadan daha değerli"

Çevre Mühendisleri Odası’nın Kocaeli ve İstanbul şubeleri dün Gebze Ballıkayalar’a giderek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği’nin de destek verdiği açıklamada “Yarım saatlik bir zaman kazancı için yapılacak olan yol, milyonlarca yıllık bir zamanın dengesini bozacak ve gelecek zamanı da insanların elinden alacaktır. Ballıkayalar Tabiat Parkı tüm canlı bileşenleriyle birlikte 30 dakikadan daha değerlidir” ifadeleri kullanıldı.
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Kocaeli’nde bulunan ve önemli SİT alanlarından olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçirilecek Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi Çevre Mühendisleri Odası tarafından tepki ile karşılandı. 17 bin ağacı yok edecek olan projeye bakanlık ÇED onayı vermişti. Projeye tepki gösteren ÇMO İstanbul ve Kocaeli şubeleri dün bölgeye giderek bir basın açıklaması yaptı.

İklim değişikliğinin, kuraklığın, seller ve kasırgaların insanın doğaya yanlış müdahalelerde bulunmasının sonucunda ilerlediği söylenen açıklama şöyle sürdürüldü:

“Ülkenin her bölgesini yıkıma uğratan hidroelektrik santrallar, maden çalışmaları, termik santrallar, taş ocakları, kurulması planlanan nükleer santrallar; yol yapımı nedeniyle yok edilen ormanlık alanlar, sanayinin kirlettiği hava, su havzalarındaki yapılaşma ve su kaybı; yapılmış olan projelerin uygulanış biçimleri, yapılması planlanan projelerin denetim eksikliği, doğal yaşamın hâlâ anayasal güvence altına alınmamış olması, mevcut çevre yönetmeliklerinin uygulanmasındaki hukuksuzluk mevcut anayasada yer alan her yurttaşın ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’nı ihlal ediyor.

SADECE YOL DEĞİL TAŞ OCAĞI DA…

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi bilimsel olarak yapıldığında görülecektir ki söz konusu yol yapımı ile sadece ağaçlar kesilmiş olmayacaktır. Ekosistem bütünsel bir ağı tarifler. Proje sadece yolla sınırlı kalmayacak aynı zamanda bölgeye bir taş ocağı da açılacak, taş ocağı için de yine bölgede binlerce ağaç kesilecektir. Proje süresince ve bitiminde yolun kullanılmasıyla birlikte bölgedeki emisyon miktarı artacak ve kirliliğe neden olacak, oluşacak gürültü bölgedeki canlı yaşamı için stres oluşturacak, tarım arazileri ve su varlıkları tehdit altına girecektir.

BİLİMDEN VE TOPLUM YARARINDAN UZAK BİR DAVRANIŞ

Tüm bu olumsuz senaryoya, koruma kurullarının ve bilim insanlarının verdiği olumsuz görüşlere rağmen Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yönetenlerce gözden çıkartılması kabul edilemez bir tutumdur. Ormanlık alandaki bir ağacı sadece bir ağaç olarak görmek ancak bilimsel veri yerine ekonomik kaygılarla hareket eden, rantı doğanın önüne yerleştiren bir bakış açısında mümkündür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye onay vererek bilimden ve toplum yararından uzak davranmıştır.

30 DAKİKADAN DAHA DEĞERLİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı tüm canlı bileşenleriyle birlikte 30 dakikadan daha değerlidir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul ve Kocaeli Şubeleri olarak; herkesi yaşam alanlarını korumaya, daha fazla tüketim için doğadan çalan enerji politikalarına karşı dikkatli olmaya, rant için kentleri şantiye alanına çevirenlere ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını hatırlatmaya, toprağımız, havamız, suyumuz için bir arada olmaya, bulunduğumuz her yerde ekolojik yıkıma karşı ses çıkarmaya davet ediyor; doğa için verilen her mücadelede bilim ve tekniği halkımızın hizmetine sunacağımıza ve herkesle dayanışma içerisinde olacağımıza söz veriyoruz”

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Yorumlar

(1)
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Funda - Katılıyorum. Her yeri istila ettik. Doğayı mahvettik.

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 11:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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