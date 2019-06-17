Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayınına kilitlendi ve sosyal medyada canlı yayın büyük yankı uyandırdı.

“SİBAL HANIMIN OYLARINDA…”

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis üyesi Muharrem Tutuş’tan ortak yayın ile ilgili dikkat çekici açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi seçimlerinde aynı şeylerin yaşandığını ve İzmit’te de oyların çalındığını iddia eden Muharrem Tutuş, “Sibel hanımın oylarında çok ciddi oynamalar tespit edilmişti” dedi.

AYNI EL İZMİT’E DE DOKUNDU

AKP İzmit Belediye Meclis üyesi Muharrem Tutuş’un paylaşımı şu şekilde:

“Soru;

Kullanılan 4 oy aynı zarfa atılıyor ve sadece büyükşehir iptal ediliyor, çok üzgünüm dedi.

Cevap;

Çünkü İstanbul’da sadece büyükşehir oylarını çalmayı planlamışlardı. Aynı el İzmit’e de dokunmuştu. Tahir beyin oylarında neredeyse hiç oynama yok iken; Sibel hanımın oylarında çok ciddi oynamalar tespit edildi ve seçim kurulları tarafından tescillendi…”