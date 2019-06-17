Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayınına kilitlendi ve sosyal medyada canlı yayın büyük yankı uyandırdı.
“SİBAL HANIMIN OYLARINDA…”
İzmit Belediyesi AKP’li Meclis üyesi Muharrem Tutuş’tan ortak yayın ile ilgili dikkat çekici açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi seçimlerinde aynı şeylerin yaşandığını ve İzmit’te de oyların çalındığını iddia eden Muharrem Tutuş, “Sibel hanımın oylarında çok ciddi oynamalar tespit edilmişti” dedi.
AYNI EL İZMİT’E DE DOKUNDU
AKP İzmit Belediye Meclis üyesi Muharrem Tutuş’un paylaşımı şu şekilde:
“Soru;
Kullanılan 4 oy aynı zarfa atılıyor ve sadece büyükşehir iptal ediliyor, çok üzgünüm dedi.
Cevap;
Çünkü İstanbul’da sadece büyükşehir oylarını çalmayı planlamışlardı. Aynı el İzmit’e de dokunmuştu. Tahir beyin oylarında neredeyse hiç oynama yok iken; Sibel hanımın oylarında çok ciddi oynamalar tespit edildi ve seçim kurulları tarafından tescillendi…”
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Yorumlar
(6 )
Kemal - Neden sürekli yalan söylüyorsunuz ? Gerçekten bu söylediklerinize inanan insanlar olduğunumu düşünüyorsunuz. ? Yeter artık şu yalancılığa bir son verin her şey avanta para değil birazda namuslu yoldan kazanç elde etmeye çalışın yalanla dolanla milleti sömürmeden de yaşanabilir bu biz biliyoruz , sizde öğrenebilirsiniz. Helal kazanç her zaman huzur verir deneyin göreceksiniz.
Burhan Gülkan - Suçluyu kendi içinizde niye aramıyorsunuz,akp den,mhp den çok kişi sibeli beğenmeyip Fatma hanıma oy verdi,ama işin kolayı iftira o da sizde var
Erdin - Benim anlamadığım AKP seçimi kaybettimi nasıl oluyorsa oylar calınıyor ,nasıl çalındı ,kim çaldı , nerde çalındı gibi hiç bir Bilgi yok sadece suçlama iftira . Her sandıkta parti temsilcisi , sayım sırasında parti gözlemcileri var sonrada ıslak imzalı tutanagı partiler alıyor ve İlçe seçim kurulu sandık sonuçları ile karşilaştırılıyor fark var ise itiraz ediliyor. Bu arkadaş ve partisi itiraz etti neden sonuç değişmedi neden haklıysalar kamu oyunu bilgilendirmediler . Unutulmamalıki tüm sandık başkanlarını öneren iktidarın kaymakamları ve onaylayıp resmileştiren seçim kuruludur , bunları atıyan ve denetleyende iktidardaki AKP yönetimi ,ayrıca Türkiye’de secimlerin hiç bir şekilde hile yapılamıyacağını söyleyen AKP sözcüleri ilken kaybedince çaldılar demek sadece sandığındaki saygısızlık bende hazımsızlıktır
Kadir@gmail.com - Günaydın Tutuş efendi 2.5 ay sonra ayılmakta güzel.
Osman - Zoruna gitti galiba arkadasinnnn. Koçum '' atı alan Üsküdar'i geçti '' siz bundan anlarsiniz., yoksa bu işi daha çoook uzatacaksiniz..
Firat - Ya bizim yüzünüzden diyen yookkk sayın tutuss...bira
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