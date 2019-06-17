31 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 1000 oy gibi az bir farkla seçimi kaybeden Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, dün gece Türkiye'yi ekrana kitleyen Yıldırım-İmamoğlu ortak yayına dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe'ye göre bu münazaranın galibi Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu...

Gökçe'nin paylaşımı şöyle:

"İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki tartışmanın kesin galibi İmamoğlu oldu. Çünkü İmamoğlu,

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