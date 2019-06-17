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Sertif Gökçe: Bu tartışmanın galibi İmamoğlu

Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, dün gece Türkiye'yi ekrana kitleyen Yıldırım-İmamoğlu ortak yayına dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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31 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 1000 oy gibi az bir farkla seçimi kaybeden Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, dün gece Türkiye'yi ekrana kitleyen Yıldırım-İmamoğlu ortak yayına dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe'ye göre bu münazaranın galibi Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu...

Gökçe'nin paylaşımı şöyle:

"İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki tartışmanın kesin galibi İmamoğlu oldu. Çünkü İmamoğlu,

Haklı

Mağdur 

Heyecanı var

Genç 

Dinamik 

Projeleri var 

Bilgili 

Samimi

Konulara vakıf 

23 Haziran’da herşey çok güzel olacak"

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Yorumlar

(8)
08

Serkan Kukul - oylari calinan Binali,valiye soven kim,veri tabanini kopyalayip dişariya paylasan hirsiz kim ....adam pışkin bir yalan makinasi çikti yahu.

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 13:48
07

Oktay - Sen hangi TV yi seyrettin kocum.

Yanıtla . 2Beğen 17 Haziran 13:39
06

Suadiye - Aynan yokmu sertif abi

Yanıtla . 2Beğen 17 Haziran 13:07
05

Muart - devletin valisine sen nasıl ağzı alınmayacak hakaretler edersin ve yalan söylersin ve aynı zamanda 16 insanın bilgilerini kopyalayıp ne yapacaktın acelen neydi

Yanıtla . 2Beğen 17 Haziran 12:44
04

Burhan Gülkan - Binalinin vaade bak 10 gb internet,10 saat filim seyret,15 saat face de dolaş,12 saat oyun oyna istanbulun bu sorununu hiç düşünmemiştim #Her şey çok güzel olacak#

Yanıtla . 1Beğen 17 Haziran 12:33
02

Yüreğiniz Yiyorsa - hem hırsız hem arsız hem yüzsüz.yazıklar olsun size be.onur yoksunları.

Yanıtla . 6Beğen 17 Haziran 12:22
01

Sehmus - Papau yeni ginede maçtamıydın.seyredememişsin yazık.Yıldırım yıldırım gibi çaktı.Yüzüne defalarca yalancı dedi. Tam 10/0 bitti.Haberin olsun.

Yanıtla . 6Beğen 17 Haziran 12:04
03

Yüreğiniz Yiyorsa - @Sehmus 01 nolu yoruma cevabı: helal kardeş helal.

Yanıtla . 4Beğen 17 Haziran 12:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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