31 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 1000 oy gibi az bir farkla seçimi kaybeden Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, dün gece Türkiye'yi ekrana kitleyen Yıldırım-İmamoğlu ortak yayına dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe'ye göre bu münazaranın galibi Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu...
Gökçe'nin paylaşımı şöyle:
"İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki tartışmanın kesin galibi İmamoğlu oldu. Çünkü İmamoğlu,
Haklı
Mağdur
Heyecanı var
Genç
Dinamik
Projeleri var
Bilgili
Samimi
Konulara vakıf
23 Haziran’da herşey çok güzel olacak"
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Yorumlar
(8 )
Serkan Kukul - oylari calinan Binali,valiye soven kim,veri tabanini kopyalayip dişariya paylasan hirsiz kim ....adam pışkin bir yalan makinasi çikti yahu.
Oktay - Sen hangi TV yi seyrettin kocum.
Suadiye - Aynan yokmu sertif abi
Muart - devletin valisine sen nasıl ağzı alınmayacak hakaretler edersin ve yalan söylersin ve aynı zamanda 16 insanın bilgilerini kopyalayıp ne yapacaktın acelen neydi
Burhan Gülkan - Binalinin vaade bak 10 gb internet,10 saat filim seyret,15 saat face de dolaş,12 saat oyun oyna istanbulun bu sorununu hiç düşünmemiştim #Her şey çok güzel olacak#
Yüreğiniz Yiyorsa - hem hırsız hem arsız hem yüzsüz.yazıklar olsun size be.onur yoksunları.
Sehmus - Papau yeni ginede maçtamıydın.seyredememişsin yazık.Yıldırım yıldırım gibi çaktı.Yüzüne defalarca yalancı dedi. Tam 10/0 bitti.Haberin olsun.
Yüreğiniz Yiyorsa - helal kardeş helal.
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