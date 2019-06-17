Tarhan: Darıca'daki sel felaketi araştırılsın

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Darıca’da gerçekleşen sel felaketinin nedenlerinin araştırılması, kusurların tespit edilmesi ve varsa sorumluların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tarhan, “6 aylık bir bebeğin annesiz kalmasına sebep olanlar cezasını çekene kadar peşinde olacağım” dedi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSAYDI CAN KAYBI OLMAZDI

Tahsin Tarhan, "Her gün sayıları artan marketlere neye göre nasıl ruhsat veriliyor? Derme çatma, sağlıksız ortamlarda çalışanların canının hiçe sayıldığı depolarla bu marketler neden denetlenmiyor? Elif Urhal’ın aramızdan ayrılmasında büyük payı olan ihmallerin peşini asla bırakmayacağız. Gerekli önlemler alınmış olsaydı bugün bu acıyı yaşamamış olacaktık" şeklinde konuştu.

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKANA KADAR PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Tarhan son olarak "Kocaeli coğrafyası içerisinde nerede hangi felaketlerin yaşanabileceğinin bir haritası olması gerekir. Daha önce deprem gibi çok büyük bir felaketi yaşamız kentimiz ve yerel yöneticileri bundan ders çıkarmalıdır. Hiçbir denetim olmadan işletme, depo, market açılmasına izin verilen yerde sel baskınında can kaybı oluyorsa, bunun sorumluları mutlaka ortaya çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.