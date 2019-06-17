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İsmet Çiğit, Özgür Kocaeli'den ayrılıyor

İsmet Çiğit, Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyor.
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Özgür Kocaeli Gazetesi’ni kuran, bir dönem sahiplerinden olan ve genel yayın yönetmeni İsmet Çiğit, geçtiğimiz yıllarda gazeteyi Haldız ailesine satmıştı. Satışın ardından Çiğit, Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmeye devam ediyordu. Çiğit, bugün son yazısını yazacak ve Özgür Kocaeli'den ayrılacak.

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Yorumlar

(1)
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Kemal - DÖNEK SONUNDA GİDİYOR

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 12:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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