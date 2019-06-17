İsmet Çiğit, Özgür Kocaeli'den ayrılıyor

Özgür Kocaeli Gazetesi’ni kuran, bir dönem sahiplerinden olan ve genel yayın yönetmeni İsmet Çiğit, geçtiğimiz yıllarda gazeteyi Haldız ailesine satmıştı. Satışın ardından Çiğit, Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmeye devam ediyordu. Çiğit, bugün son yazısını yazacak ve Özgür Kocaeli'den ayrılacak.