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İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi

Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit'in görevine son verildi.
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Özgür Kocaeli Gazetesi’ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olan İsmet Çiğit, 6 yıl önce ortaklarıyla birlikte gazeteyi 5 milyon liraya AKP’li iş adamı Macit Haldız’a satmıştı. Çiğit, sattığı gazetede genel yayın yönetmeni olarak çalışmaya devam etti. Zaman zaman yazılarında sattığı gazeteyi eleştiren Çiğit’in görevine bu sabah son verildi. Alınan bilgiye Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Macit Haldız’ın oğlu Recep Haldız, Çiğit’i bu sabah odasına çağırdı ve görevine son verildiğini kendisine bildirdi. Çiğit’i yerine Demokrat Kocaeli Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Adem Turgut’un getirileceği belirtildi. Adem Turgut, geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Basın Yayın Müdürü olarak atanmış ve bugün iş başı yapması bekleniyordu. Basın Yayın Müdürlüğü teklifi yapılan ve son anda ani bir değişiklikle İsmet Çiğit’in görevine son verilip yerine Adem Turgut’un getirilmesi, beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

(6)
06

Kocaeli - Senmisin odanda gizlice birilerini kocaelispor baskani yapmaya calisan uyanik gazeteci simdi gittigin yerde yaparsin artik birde akil vermistin disardan destekle sonra kendini sevdirirsin aklin varsa kendine saklasydinda isinden olmasaydin kocaelisporlunun ahi tutar unutmay7n

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 17:16
05

Cenk - Sevelim-sevmeyelim bana göre , İsmet Çiğit'siz bir Özgür Kocaeli Gazetesi sudan çıkmış balıktan farksızdır ! Bu Gazete İsmet Bey'le özdeşleşmiş ve onunla ayakta kalmıştır ! Şimdi, herkes kapanacağı tarih olarak bir tahminde bulunabilir diye düşünüyorun!

Yanıtla . 1Beğen 17 Haziran 16:09
04

Ibrahim - izmit bir kötü gazeteciden kurtuldu. Haldız'ı tebrik ediyorum.

çok geç kalmış bir iş.

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 16:02
03

Ersoy Kandemir - Canı sağolsun,birşey olmaz İzmit çocuğuna,atası yeter.Şahsen ben sevindim Haldız grubundan ayrıldığına.Sağlık sorunları da vardı bildiğim kadarıyla,kendine zaman ayırır,adamın üzerine gidilmesin.Ben de işi bıraktım,bu Akp ile bir adım atılmaz zaten.Allah’tan milletimize yüksek sabırlar diler sayın Çiğit’e hayırlı olsun demek isterim.

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 15:35
02

Hasan - yazık satmış da olsa gazetesinden kovuldu

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 15:06
01

Kemal - DÖNEK SONUNDA GİDİYOR

Yanıtla . 1Beğen 17 Haziran 12:47
Diğer 4 Yorumu Göster

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