Özgür Kocaeli Gazetesi’ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olan İsmet Çiğit, 6 yıl önce ortaklarıyla birlikte gazeteyi 5 milyon liraya AKP’li iş adamı Macit Haldız’a satmıştı. Çiğit, sattığı gazetede genel yayın yönetmeni olarak çalışmaya devam etti. Zaman zaman yazılarında sattığı gazeteyi eleştiren Çiğit’in görevine bu sabah son verildi. Alınan bilgiye Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Macit Haldız’ın oğlu Recep Haldız, Çiğit’i bu sabah odasına çağırdı ve görevine son verildiğini kendisine bildirdi. Çiğit’i yerine Demokrat Kocaeli Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Adem Turgut’un getirileceği belirtildi. Adem Turgut, geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Basın Yayın Müdürü olarak atanmış ve bugün iş başı yapması bekleniyordu. Basın Yayın Müdürlüğü teklifi yapılan ve son anda ani bir değişiklikle İsmet Çiğit’in görevine son verilip yerine Adem Turgut’un getirilmesi, beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.