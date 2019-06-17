AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Genel Merkezden onay alan liste bugün saat 18.00'da açıklanacak. Açıklamayı Ellibeş, il binasında gerçekleştirecek.
Bugün 11:42 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:34 TSİ
Ellibeş, yönetimini bugün açıklayacak
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni yönetim kurulunu oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz