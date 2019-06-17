Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Adem Turgut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak bugün göreve başlayacaktı. Adem Turgut, bu kararında bir değişikliğe gitti. Turgut, İsmet Çiğit'in ayrıldığı Özgür Kocaeli Gazetesi'ne Genel Yayın Yönetmeni olarak başlayacak.
Bugün 12:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:58 TSİ
Çiğit'in yerine Turgut geliyor
Gazeteci Adem Turgut, Özgür Kocaeli Gazetesine Genel Yayın Yönetmeni oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz