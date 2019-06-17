Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Adem Turgut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak bugün göreve başlayacaktı. Adem Turgut, bu kararında bir değişikliğe gitti. Turgut, İsmet Çiğit'in ayrıldığı Özgür Kocaeli Gazetesi'ne Genel Yayın Yönetmeni olarak başlayacak.