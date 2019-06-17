CHP Kocaeli, İstanbul seçimleri için Maltepe’ye gidiyor

Türkiye’nin kilitlendiği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına destek vermek amacı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri 18 Haziran Salı Günü İstanbul’a hareket edecek. CHP Maltepe İlçe Örgütü’nün seçim çalışmalarına katılacak olan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi gün boyu hazırlanan program çerçevesinde partinin belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu için Maltepe’de sahada olacak.

MALTEPE İLÇE İLE ÇALIŞILACAK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin 18 Haziran Salı Günü saat 14.00’da ilk olarak CHP Maltepe İlçe Örgütü Başkanı Savaş Yücel ve yönetimini ilçe binasında ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaretin ardından Maltepe İlçe Örgütü’nün oluşturduğu seçim çalışması programı kapsamında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin gün boyu ilçe Maltepe’deki parti çalışmalarında yer alacağı bilgisi paylaşıldı.