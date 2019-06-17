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Körfez Kiraz Festivalinde Ekin Uzunlar coşkusu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Ekin Uzunlar, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
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Körfez Belediyesi’nin bu yıl 46.’sını düzenlediği Altın Kiraz Festivali, ikinci gününde de muhteşem görüntülere sahne oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki Şehitler ve Demokrasi Meydanı’ndaki ikinci gün etkinliği kapsamındaki Ekin Uzuner konserine, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, belediye başkan yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, STK temsilcileri ve çok sayıda Körfezli katıldı. Konser öncesinde ilk olarak Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nün başarılı sporcularına madalyaları ve kupaları takdim edildi. Körfez’in şampiyon sporcuları, alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise Karadeniz müziğin sevilen ismi Ekin Uzunlar sahneye çıktı. Körfezli sevenlerinin karşısına çıkan Ekin Uzunlar, yaklaşık 2 saatlik performansı ile festival alanındaki izleyicileri coşturdu. Konserin ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ekin Uzunlar’a çiçek ve kiraz plaketi takdim etti. Başkan Söğüt, Uzunlar’a teşekkür ederek, “Bugün burada binlerce Körfezlinin yüzünün güldüğünü görmek, bizim hizmet anlayışımızın en güzel karşılığıdır” dedi.

Bugün 13:17 TSİ İHA Kocaeli- Yaşam

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