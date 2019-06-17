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Ünlü’den Hürriyet’e gönderme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e göndermede bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Tribünlere oynayıp, çizmeleri giyip sahaya dolaşmakla olmaz, kimseyi kandıramazsınız. İzmit’te büyük problemler var. Öyle tribünde siyaset yapanlar bir yere varamaz” dedi.
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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve kent gündemini değerlendirdi. Açıklamada konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili teşkilat olarak Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım için İstanbul’da saha çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Ünlü, pazar günü Maltepe bölgesinde 27 meclis üyesi, 24 görevli avukatı, yöneticilerle, il başkanı 60 okulda sandık sorumluluğu yapacaklarını açıkladı.

“SAFFET SANCAKLI’YI KİMSE YIPRATAMAZ”

Kocaelispor yönetimi ile ilgili konuşan Ünlü, “Kocaelispor yönetimi değişti. Yeni seçilen Hüseyin Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyoruz. Her kongre sürecinde damak tadı veren Saffet Sancaklı’nın borcu var gibi gösterilmesi MHP’yi üzmüştür. Saffet Sancaklı’nın borçlu olarak gösterilmesi eski yönetimin zafiyetidir. Saffet Sancaklı’nın Kocaelispor’a verdiği destek biliniyor. Ben Kocaelispor yöneticilerinden bu konu ile ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyorum. Saffet Sancaklı, spor adamıdır ve bir markadır. Saffet Sancaklı’yı kimseye yıpratmayız” dedi.

“ÜLKÜCÜLERE MERMİ ATMAK GÜLDÜRÜR”

Ünlü, “İzmit Belediyesi Meclis üyemiz Mehmet İlker Kazan’ın İzmit meclisinde İstanbul’a kalkan otobüslerle ilgili verdiği önerge sonrasında çekiçle saldırı yapıp ve silahla ateş edilmesini Valilik ve emniyet araştırmakta. Biz bu olayı kınıyoruz. Biz ülkücüye mermi atmak korkutmaz sadece güldürür. Bu tür hareketler MHP’yi kamçılayan hareketlerdir. CHP’ye yıllardır yapamadığı muhalefetin nasıl yapıldığını göstereceğiz” diye konuştu.

ÇİZMELERİ GİYİP DOLAŞMAKLA OLMAZ

Tribünlere oynayıp çizmeleri giyip sahada dolaşmakla olmaz, kimseyi kandıramazsınız diyerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e göndermede bulunan Ünlü, “İzmit’te büyük problemler var. İzmit esnafında sorunlar var. Öyle tribünde siyaset yapanlar bir yere varamaz. Evet biz MHP olarak Cumhur İttifakı’nın ve CHP’nin başkanlarına 6 ay zaman tanıyoruz. Bu saldırının meclisteki kavgadan sonra olmasını biz kınıyoruz” açıklamalarında bulundu.

ARKASINDA PKK OLAN BİRİNE OY VERİLMEYECEK

Geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği tarihi ortak yayını değerlendiren Ünlü, “Bu programda herkesin atladığı bir şey var. Binali Yıldırım Şeref Madalyası almış birisidir. Biz Şeref Madalyası alan birine mi yoksa Yunanlıların methiye düzdüğü adaya mı oy vereceğiz? Vatandaş, arkasında PKK’nın olduğu bir insana değil, arkasında milletin olduğu adaya oy verecek. Ve büyük bir oy ile Binali Yıldırım seçimi kazanacak. Her şey daha güzel olacak”dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
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Burhan Gülkan - Ancak,muhalefete muhalefetlik yaparsınız

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 16:19
Diğer 1 Yorumu Göster

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