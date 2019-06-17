Tavukçu Sabri hayatını kaybetti

İzmit çarşısının en eski esnafından biri olan Güncallar Tavukçuluk’un sahibi Sabri Güncan, yaşama veda etti. Güncan'ın cenazesi yarın (Salı) Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.