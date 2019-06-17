İzmit çarşısının en eski esnafından biri olan Güncallar Tavukçuluk’un sahibi Sabri Güncan, yaşama veda etti. Güncan'ın cenazesi yarın (Salı) Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Tavukçu Sabri hayatını kaybetti
İzmit’in en eski esnaflarından, kentin tanınan ve sevilen isimlerinden Tavukçu Sabri Güncan hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Orhan Özkan - ALLAH RAHMET EYLESİN.AİLESİNİN VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN.
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