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Akçakoca'da intihar girişimi!

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Akçakoca'da ikamet ettiği 5. kattaki evinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı.
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Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Akçakoca'da ikamet ettiği 5. kattaki evinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Üniversite öğrencisinin camdan atlamak üzere olduğunu gören bina sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ikna çabalarına girişti. O.E’nin yakınlarının da yardımı ile genç kız camdan indirildi. O.E. kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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