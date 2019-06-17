Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Akçakoca'da ikamet ettiği 5. kattaki evinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Üniversite öğrencisinin camdan atlamak üzere olduğunu gören bina sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ikna çabalarına girişti. O.E’nin yakınlarının da yardımı ile genç kız camdan indirildi. O.E. kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Akçakoca'da intihar girişimi!
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Akçakoca'da ikamet ettiği 5. kattaki evinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz