İşte il yönetimindeki 37 isim

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, listede yer alan isimleri tek tek arayarak il binasına davet etti.
İşte yeni il yönetiminde yer alan isimler:
- Mehmet Ellibeş
- İbrahim Elgin
- İshak Yıldırım
- Muharrem Top
- Ersin Küçükateş
- Recep Demir
- Halit Çokan
- Şahin Talus
- İbrahim Gürsel
- Selim Çoban
- Serdar Bayram
- Samet Taşdelen
- Haluk Ercan
- Ferit Yağız
- Hicran Bozkurt
- Şükran Özdemir
- Şengül Karagöz
- Alper Doğan
- Muharrem Küçük
- Mustafa Çimen
- Mustafa Yıldıztekin
- Ahmet Sönmez
- Fatih İşlek
- İlhan Yıldırım
- Fazıl Korkmaz
- Recep Kaya
- Ali Haydar Muradoğlu
- Seda Çelik
- Murat Aslan
- Neslihan Eratır
- Mustafa Usta
- Mahmut Çelik
- Büşra Özbay
- Ayşen Yılmaz
- Halil Dokuzlar
- Mustafa Tırpan
- Ertekin Akbulak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz