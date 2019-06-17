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İşte il yönetimindeki 37 isim

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, listede yer alan isimleri tek tek arayarak il binasına davet etti.
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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, listede yer alan isimleri tek tek arayarak il binasına davet etti.

İşte yeni il yönetiminde yer alan isimler:

  1. Mehmet Ellibeş
  2. İbrahim Elgin
  3. İshak Yıldırım
  4. Muharrem Top
  5. Ersin Küçükateş
  6. Recep Demir
  7. Halit Çokan
  8. Şahin Talus
  9. İbrahim Gürsel
  10. Selim Çoban
  11. Serdar Bayram
  12. Samet Taşdelen
  13. Haluk Ercan
  14. Ferit Yağız
  15. Hicran Bozkurt
  16. Şükran Özdemir
  17. Şengül Karagöz
  18. Alper Doğan
  19. Muharrem Küçük
  20. Mustafa Çimen
  21. Mustafa Yıldıztekin
  22. Ahmet Sönmez
  23. Fatih İşlek
  24. İlhan Yıldırım
  25. Fazıl Korkmaz
  26. Recep Kaya
  27. Ali Haydar Muradoğlu
  28. Seda Çelik
  29. Murat Aslan
  30. Neslihan Eratır
  31. Mustafa Usta
  32. Mahmut Çelik
  33. Büşra Özbay
  34. Ayşen Yılmaz
  35. Halil Dokuzlar
  36. Mustafa Tırpan
  37. Ertekin Akbulak

Bugün 13:48 TSİ - Siyaset

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