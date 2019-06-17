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19 yıldır yüzmede, 19 yıldır zirvede!

2000 yılında kurulan, 2003 yılında yeni yönetimi ile faaliyetlere başlayan ilimizin ve ülkemizin en başarılı yüzme kulüpler arasında yer alan Kocaeli Yüzme Kulübü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmit’ten Türkiye’ye hatta Avrupa’ya açılan kulüpte yaklaşık 600 yüzücü arı gibi çalışıyor.
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2000 yılında kurulan, 2003 yılında yeni yönetimi ile faaliyetlere başlayan ilimizin ve ülkemizin en başarılı yüzme kulüpler arasında yer alan Kocaeli Yüzme Kulübü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmit’ten Türkiye’ye hatta Avrupa’ya açılan kulüpte yaklaşık 600 yüzücü arı gibi çalışıyor.

600 KİŞİLİK YÜZÜCÜ ORDUSU

Derince 60 Evler Mahallesi’nde yer alan 2350 metrekare alana inşa edilen muhteşem tesislerinde geleceğin yüzücülerini yetiştiren Kocaeli Yüzme Kulübü tempo kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığını Işıl Bozca’nın yaptığı kulüpte kursiyerler ve performans sporcularından oluşan yaklaşık 600 kişilik ordu, şehrimize bol bol Türkiye derecesi getiriyor.

HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Toplam 12 yüzme antrenörü ile çalışan 5-12 yaş aralığındaki kursiyerler sabah 8’den öğlen 2’ye kadar yüzme sporunun tekniğini öğreniyor.  Pazartesi hariç haftanın 6 günü yapılan antrenmanlarda performans sporcuları sabah 6–8 ve akşam 5-8 arası derecelerini geliştirmek için mücadele ediyor. Halka da açık olan havuzda kadınlar 20.30-21.30 arası, erkekler de 22.00-23.00 saatleri arasında yüzerek hem zinde kalıyor hem de günün stresini üzerinden atıyor.

IŞIL BOZCA: YÜZMELİYİZ

Sporcu velilerinin çocuklarını güvenle gönderdiği Kocaeli Yüzme Kulübü’nde izliyor. Başkan Işıl Bozca “İlk amacımız suyu ve sporu sevdirmek olan, tüm çocuklarımızın mutlaka yüzme öğrenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Kulübümüz daha sonra yetenekli sporcuları belirleyip Kocaeli ve Türk yüzmesine kazandırmak için çalışıyor. Konusunda uzman antrenörlerimiz ve tamamen gönüllü çalışarak enerjileri ile bu spora büyük hizmetler sunan yöneticilerimizle Kocaeli’de binlerce çocuğu su ile tanıştırdık ve onlara sağlıklı bir gelecek hediye ederek daha güçlü bireyler olmalarını sağladık. Bu duygudan asla çıkmayacağız” dedi.

İLETİŞİM İÇİN

0544 262 88 41

0262 229 02 10

0262 229 02 09

0530 899 41 00

Bugün 13:58 TSİ - Spor

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