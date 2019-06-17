İzmitli Milli yüzücüler Portekiz yolcusu!

Milli Takım Antrenörü Sabri Bozca’nın nezaretinde İber Yarımadası’na gidecek olan Kocaeli Yüzme Kulübü’nün İzmitliyüzücüleri 2007’li Ahmet Ege Önder, 2005 doğumlu Azra İlayda İkram ve Başak Yaprak Doğan, Portekiz’de hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek.

ALANYA’DA SEÇİLMİŞLERDİ

Ahmet Ege Önder, Azra İlayda İkram ve Başak Yaprak Doğan 19-21 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesindeki BiatlonYüzme Yarışları sonrasında Milli takıma seçilmişlerdi. Modern Pentatlon yarışları için Sabri Bozca da Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Üyesi olarak