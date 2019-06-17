Kulaçlarınız geniş olsun çocuklar!

19-21 Haziran tarihleri arasında İzmir Foça’da gerçekleşecek olan seçmeler öncesi antrenmanlarını kulübün Derince 60 Evler’deki tesislerinde yapan Çağatay Alper Üstününal, Eray Atmaca, Salih Kıral, Yiğit Kahraman, Emre Aygün, Emel Haşimoğlu, Efe İnce ve Sercan Semih Karakuş, İzmir’e gitti. İzmit’e Milli mayoyu kapıp gelmek için ellerinden geleni yapacak.

SABRİ BOZCA HAZIRLADI

Yarışmalarda farklı kategorilerde başarılı olan sporcular Gençler Milli Takımı’na seçilecek. İlimiz ile ülkemizi Comen Cup ve Len Cup’ta temsil edecek olan sporcular ayrıca alternatif Milli takım kadrolarına da girmeye çalışacak. Sporcular Foça’da 14-15 yaşta 5 kilometre, 16-17 yaşta 7.5 kilometre ve 18-19 yaşta da 10 kilometre yüzecekler.Sporcuları Milli Takım Antrenörü Sabri Bozca hazırladı.Bozca ayrıca Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi olarak görev yapıyor.