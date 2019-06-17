Bizim çocuklar çok iyi yolda!

Boluspor U-21 takımı ile 1. Lig U-21 şampiyonluğu yaşayan kaleci Cengizhan Şarlı ile aynı zamanda kuzeni olan kanat oyuncusu Tunahan Subaşı için işler yolunda gidiyor.

ARALARINDA 1 GÜN VAR

Kocaeli Stadı’nda Galatasaray U-21 takımı oynanan Süper Kupa finalinde Boluspor’un kalesini 21 Mart 2001 doğumlu Cengizhan korudu. Bireysel hatalar sonucu kalesinde goller gören Bolu ekibinde Cengizhan’ın yediği gollerde hatası yoktu. Farkın açılmasını da önleyen isim olan İzmitli kaleci takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Cengizhan’dan sadece 1 gün küçük olan kanat oyuncusu Tunahan ise forma giyemedi ancak sezon içinde Boluspor U-21’in kilit oyuncuları arasında yer aldı. İki futbolcu da 4 sezon önce Gölcükspor’dan Boluspor alt yapısına transfer olmuştu. Erdem ÖVÜÇ