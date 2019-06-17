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Eskişehir’in en hızlısı Castrol Ford oldu!

Castrol Ford Team Türkiye Avrupa Ralli Kupası’nın Türkiye ayağı Eskişehir Rallisi’ni zirvede tamamladı!
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Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı ve aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası’nın da (ERT) bir ayağı olan uluslararası yarış, 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşti. Asfalt etaplarda yapılan rallide toplam 59 araç ve 118 pilot kıyasıya mücadele ettiler.

LİDERLİKLERİNİ KORUDULAR

Basın ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Eskişehir Rallisi’nde, Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan şampiyonanın en iddialı ekibi Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi Eşkişehir Rallisi’nde genel klasman birinciliğini ve Power Stage’i kazanarak sezonun ilk üç yarışı sonrası “2019 Pilotlar & Co-pilotlar Şampiyonluğu” yolunda liderliklerini korudu.

YİNE ZİRVEDELER

Fiesta Rally Cup’ta 2 çeker Fiesta R2T araçla yarışan diğer Castrol Ford Team Türkiye pilotları Ümitcan Özdemir &Batuhan Memişyazıcı 2 çeker kategorisinde birinciliği elde etti ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. İkili aynı zamanda Fiesta Rally Cup’ta da birinci olarak sezonun ilk üç yarışı sonrası liderliğini devam ettirdi. Öte yandan And Sunman & Efe Ersoy ikilisi Avrupa Ralli Kupası Gençler kategorisinde zirveyi kimseye bırakmadı.

SERDAR BOSTANCI: HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı “Zorlu rallide genel klasman, Avrupa Ralli Kupası Gençler ve 2 çeker kategorisinde elde ettiğimiz 1ncilikler bizim için çok değerli. Ayrıca, yağış sebebiyle oluşan zorlu koşullarda yola sürekli sağlam basmamızı sağlayan geniş lastik ürün gamı için sponsorumuz Pirelli’ye özel olarak teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

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