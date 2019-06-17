Finalleri oynatıyoruz ama oynayamıyoruz!

21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya geldi, Süper Kupa finalinde karşılaştı. Kocaeli Stadı’ndaki maçı Galatasaray, 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan, 74. dakikada Ferhan Evren ve 76. dakikada da Ahmet Onur Doğuku'nun (kendi kalesine) attığı gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Kocaeli Stadı geçtiğimiz hafta da Ergene Velimeşe ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinde karşılaşmış, Velimeşe maçı 1-0 kazanarak adını 2. Lig’e yazdırmıştı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iki final organizasyonu ile TFF’den tam not aldı.