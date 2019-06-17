21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya geldi, Süper Kupa finalinde karşılaştı. Kocaeli Stadı’ndaki maçı Galatasaray, 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan, 74. dakikada Ferhan Evren ve 76. dakikada da Ahmet Onur Doğuku'nun (kendi kalesine) attığı gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Kocaeli Stadı geçtiğimiz hafta da Ergene Velimeşe ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinde karşılaşmış, Velimeşe maçı 1-0 kazanarak adını 2. Lig’e yazdırmıştı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iki final organizasyonu ile TFF’den tam not aldı.
Bugün 14:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
Finalleri oynatıyoruz ama oynayamıyoruz!
21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya geldi, Süper Kupa finalinde karşılaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz