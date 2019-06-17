Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları, Kocaelispor A takımının kullandığı otobüs ile Antalya’daki yıldız kızlar Türkiye finaline geldi. Büyük bir heyecan ve gurur yaşayan Yeşil Siyahlı futbolcular “Bu bir rüya olmalı” diyerek, desteğinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
İÇİNDE NASIL ŞEKİL ALACAĞIMI BİLEMEDİM
Teknik ekipten Sinem Şirin “İlk kez kendimi gerçek anlamda bir deplasmana gidiyormuşum gibi hissettim” derken, Özge Arslan “Çok duygulandım, gözlerim doldu” ifadesini kullandı. Sporculardan Melisa “Araç o kadar geniş ve rahattı ki, içinde nasıl şekil alacağımı bilemedim” derken, kulübün A Milli takım futbolcusu Medine Erkan ise “Böylesi destekler sporcu kardeşlerimi ve antrenörlerimizi çok olumlu yönde motive ediyor” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz