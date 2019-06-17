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İlimizde voleybol fırtınası dindi!

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası finallerinde, 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası da sona erdi.
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Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası finallerinde, 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası da sona erdi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın finallerinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Vitra nefesleri kesen bir mücadele gösterdi. Maç sonunda setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 16 takım arasından namağlup şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

FİNAL MAÇI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Nefeslerin kesildiği çekişmeli geçen maç süresince Fenerbahçe rakibi Eczacıbaşı Vitra’yı 21-25, 25-9, 25-20, 12-25 ve 15-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2018-2019 sezonunun şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülük maçında ise Galatasaray’ı 25-21, 25-19 ve 25-23‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Gelişim Koleji de Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı.

KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ

Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan takdim etti.

HEYECAN DEVAM EDECEK

Kocaeli’nde devam eden Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası, hız kesmeden devam ediyor. Yıldız Kızlar, Midi ve Küçük (Kız-Erkek) kategorilerinden sonra Yıldız Erkekler 18-23 Haziran 2019, Veteranlar kategorilerinde 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında voleybol heyecanı Uluslararası Fuar Merkezi’nde yaşanacak.

Bugün 14:09 TSİ - Spor

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