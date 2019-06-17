Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama?

TEŞEKKÜR ETTİ

Plajyolu hattında çalışan ve “Kırmızı Minibüs” olarak bilinen 6 No’lu kooperatife ait araçta cüzdanını unutan vatandaşa kooperatif tarafından ulaşıldı ve cüzdanın araçta unutulduğu bildirildi. Bunun ardından 6 No’lu kooperatif binasında gelen Müge Değirmenci’ye cüzdanı kooperatif başkanı Timurçin Sevilmiş tarafından teslim edildi. Wushu Kung Fu Şampiyonu olan Müge Değirmenci kooperatif başkanı Sevilmiş’e ve görevi şoföre teşekkür etti.