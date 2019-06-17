Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama?

TEŞEKKÜR ETTİ
Plajyolu hattında çalışan ve “Kırmızı Minibüs” olarak bilinen 6 No’lu kooperatife ait araçta cüzdanını unutan vatandaşa kooperatif tarafından ulaşıldı ve cüzdanın araçta unutulduğu bildirildi. Bunun ardından 6 No’lu kooperatif binasında gelen Müge Değirmenci’ye cüzdanı kooperatif başkanı Timurçin Sevilmiş tarafından teslim edildi. Wushu Kung Fu Şampiyonu olan Müge Değirmenci kooperatif başkanı Sevilmiş’e ve görevi şoföre teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz