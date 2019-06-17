Kupa canavarı Petkim Ortaokulu!

Yıl içinde kazandığı başarılarını paylaşan Petkim Ortaokulu’nda Okul Müdürü Murat Şendoğan, beden eğitimi öğretmenleri Seval Işlakça, Emine Zengin, Dilaver Yikit ve Ümmet Subaşı’nın emeklerinin karşılık görmesi okul eğitimcilerini gururlandırdı. 2018-2019 yılında kürek, hentbol, futbol, voleybol branşlarında bölgesel ve ulusal bazda başarıları olan Petkim Ortaokulu önümüzdeki yılın çalışmalarına şimdiden başladı. Ahmet AKAY
PETKİM ORTAOKULU’NUN BU YIL Kİ MÜTHİŞ BAŞARILARI!
- Ümmet Subaşı denetimindeki Yıldız Kız ve Erkek kürek takımları Türkiye şampiyonu oldu.
- Hentbol sporunun kentimizdeki marka ismi Seval Işlakca’nın çalıştırdığı Yıldız Erkek Hentbol takımı Kocaeli şampiyonu olurken, Türkiye yarı finallerine kadar yükseldi.
- Emine Zengin koordinesindeki Küçük Kız Voleybol takımı Kocaeli ikincisi oldu.
- Yıldız Kız Hentbol takımı Kocaeli üçüncüsü oldu.
- Yıldız Kız Voleybol takımı Kocaeli ikincisi oldu.
- Küçük Kız Hentbol takımı Kocaeli üçüncüsü oldu.
- İlçede yapılan küçük ve yıldız voleybol müsabakalarında ilçe ikinciliği.
- Futbolda küçük ve yıldız erkeklerde ilçe birinciliği.
- Basketbol yıldız erkeklerde ilçe ikinciliği.
- Yıldız Kız Futsal İl müsabakalarında mücadele edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz