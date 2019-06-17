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Kupa canavarı Petkim Ortaokulu!

Sportif anlamda her yıl başarılı bir yıl geçiren ve birçok branşta kupaları kaldıran Petkim Ortaokulu, sezon sonu etkinliğinde buluştu.
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Yıl içinde kazandığı başarılarını paylaşan Petkim Ortaokulu’nda Okul Müdürü Murat Şendoğan, beden eğitimi öğretmenleri Seval Işlakça, Emine Zengin, Dilaver Yikit ve Ümmet Subaşı’nın emeklerinin karşılık görmesi okul eğitimcilerini gururlandırdı. 2018-2019 yılında kürek, hentbol, futbol, voleybol branşlarında bölgesel ve ulusal bazda başarıları olan Petkim Ortaokulu önümüzdeki yılın çalışmalarına şimdiden başladı. Ahmet AKAY

PETKİM ORTAOKULU’NUN BU YIL Kİ MÜTHİŞ BAŞARILARI!

  • Ümmet Subaşı denetimindeki Yıldız Kız ve Erkek kürek takımları Türkiye şampiyonu oldu.
  • Hentbol sporunun kentimizdeki marka ismi Seval Işlakca’nın çalıştırdığı Yıldız Erkek Hentbol takımı Kocaeli şampiyonu olurken, Türkiye yarı finallerine kadar yükseldi.
  • Emine Zengin koordinesindeki Küçük Kız Voleybol takımı Kocaeli ikincisi oldu.
  • Yıldız Kız Hentbol takımı Kocaeli üçüncüsü oldu.
  • Yıldız Kız Voleybol takımı Kocaeli ikincisi oldu.
  • Küçük Kız Hentbol takımı Kocaeli üçüncüsü oldu.
  • İlçede yapılan küçük ve yıldız voleybol müsabakalarında ilçe ikinciliği.
  • Futbolda küçük ve yıldız erkeklerde ilçe birinciliği.
  • Basketbol yıldız erkeklerde ilçe ikinciliği.
  • Yıldız Kız Futsal İl müsabakalarında mücadele edildi.

Bugün 14:31 TSİ - Spor

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