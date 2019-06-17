İlimizde öz sermaye üretimleri ile öne çıkan kulüplerden Kyödspor’da seçmeler başladı. 5-14 yaş arasında gerçekleşen seçmeler Seka Halı Çim Tesisleri’nde yapıldı. Sporcular 20’şer dakikadan aralarında çift kale maç yaparak kendilerini Kenan Açıkgöz’e beğendirmeye çalıştı. Körfez Şengüller Çim Halı Tesisleri’nde de haftanın iki günü seçmeler yapılıyor.

SABAH 9’DA BAŞLIYOR

Kyödspor koordinatörü Kenan Açıkgöz dikkat çeken sporcuları kulübe kazandıracaklarını ifade etti ve seçmelerin en az 2 ay süreceğini belirtti. Deneyimli teknik adam havaların sıcak olması nedeni ile çalışmaların saat 9.00’da başlayacağını ve 12.00’ye kadar süreceğini belirtti. Her antrenman öncesinde minik sporculara bilgi veren Açıkgöz seçmeler esnasında her hangi bir ücret talep edilmediğini, sadece futbol okulundan cüzi bir miktar alındığını sözlerine ekledi. Ahmet AKAY

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