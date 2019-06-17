Emircan’ı tutamadılar!

Kocaeli’nin başarılı kulüpleri arasında yer alan Yenişehirspor’da gelecek vaat eden çok sayıda futbolcu bulunuyor. Bu isimlerden birisi olan Emircan resmen ortalığı kasıp kavuruyor. 2008 doğumlu futbolcu 3.2’lik gol ortalamasına sahip olan Emircan’ı bir çok takım şimdiden takibe almış durumda. Kulüp Başkanı Erdoğan Akkuzu “Rakamlara takılmıyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırıyor muyuz? Ben ona bakarım. Yenişehirspor Kulübü olarak alt yapıya elimizden geldiği kadar katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.