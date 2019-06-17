Kocaeli’nin başarılı kulüpleri arasında yer alan Yenişehirspor’da gelecek vaat eden çok sayıda futbolcu bulunuyor. Bu isimlerden birisi olan Emircan resmen ortalığı kasıp kavuruyor. 2008 doğumlu futbolcu 3.2’lik gol ortalamasına sahip olan Emircan’ı bir çok takım şimdiden takibe almış durumda. Kulüp Başkanı Erdoğan Akkuzu “Rakamlara takılmıyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırıyor muyuz? Ben ona bakarım. Yenişehirspor Kulübü olarak alt yapıya elimizden geldiği kadar katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Emircan’ı tutamadılar!
Kocaeli’nin başarılı kulüpleri arasında yer alan Yenişehirspor’da gelecek vaat eden çok sayıda futbolcu bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz