Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 17:06 TSİ

Büyükakın: Size 6 ay para yok!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor ile ilgili süreci hayli yakından takip ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor ile ilgili süreci hayli yakından takip ediyor. 14 Haziran’daki genel kurul öncesi tek liste ile seçime gidilmesi yönünde fikir beyan eden Büyükakın, yeni başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimine karşı net bir tavır sergiledi ve “Size ilk 6 ay para yok. Çalışın, bir görelim” ifadesinde bulunduğu öğrenildi.

HER ŞEYİN FARKINDALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından Üzülmez’e delikli kuruş kaynak aktarmayacak olan Başkan Büyükakın, Üzülmez ve ekibinin gayretine kanaat getirirse Yeşil Siyahlılara farklı projelerle kaynak üretme konusunda yardımcı olacak. Bunun bilincinde olan yönetim kurulu çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

GÖREVLER DAĞITILACAK

Başkan Üzülmez, mazbatasını aldıktan yönetimi ile ilk toplantısını Kocaeli Ticaret Odası’nda yapmıştı. Çiçeği burnunda başkan dün akşam ikinci yönetim kurulu toplantısını yapacaktı. Toplantı alınacak kararlar arasında olağanüstü genel kurul kararı alınması ve yönetimin görev dağılımının yapılması bekleniyordu.

BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu arada yönetimin acilen yeni teknik adamın belirlenmesikonusunu masaya yatıracağı öğrenildi.  Teknik ekip belirlendikten sonra ise mevcut futbolcularla görüşülmesi ve transfer hususunun transfer komitesine ve teknik ekibe bırakılacağı öngörülüyor. Hüseyin Üzülmez’in kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir çalışma periyodu içinde olacağı ile ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler mask
İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler
Emre Okur evleniyor! mask
Emre Okur evleniyor!
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama? mask
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama?
Başkan Üzülmez mazbatasını aldı mask
Başkan Üzülmez mazbatasını aldı
Havuzlar yaza hazır mask
Havuzlar yaza hazır
Emircan’ı tutamadılar! mask
Emircan’ı tutamadılar!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek mask
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL