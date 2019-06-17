Büyükakın: Size 6 ay para yok!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor ile ilgili süreci hayli yakından takip ediyor. 14 Haziran’daki genel kurul öncesi tek liste ile seçime gidilmesi yönünde fikir beyan eden Büyükakın, yeni başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimine karşı net bir tavır sergiledi ve “Size ilk 6 ay para yok. Çalışın, bir görelim” ifadesinde bulunduğu öğrenildi.

HER ŞEYİN FARKINDALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından Üzülmez’e delikli kuruş kaynak aktarmayacak olan Başkan Büyükakın, Üzülmez ve ekibinin gayretine kanaat getirirse Yeşil Siyahlılara farklı projelerle kaynak üretme konusunda yardımcı olacak. Bunun bilincinde olan yönetim kurulu çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

GÖREVLER DAĞITILACAK

Başkan Üzülmez, mazbatasını aldıktan yönetimi ile ilk toplantısını Kocaeli Ticaret Odası’nda yapmıştı. Çiçeği burnunda başkan dün akşam ikinci yönetim kurulu toplantısını yapacaktı. Toplantı alınacak kararlar arasında olağanüstü genel kurul kararı alınması ve yönetimin görev dağılımının yapılması bekleniyordu.

BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu arada yönetimin acilen yeni teknik adamın belirlenmesikonusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Teknik ekip belirlendikten sonra ise mevcut futbolcularla görüşülmesi ve transfer hususunun transfer komitesine ve teknik ekibe bırakılacağı öngörülüyor. Hüseyin Üzülmez’in kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir çalışma periyodu içinde olacağı ile ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ