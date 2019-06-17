Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 20:03 TSİ- Spor

Ayak bastı parası 50 bin lira

Kocaelispor’da yeni yönetim kurulu ilimizin saygın iş adamlarından oluşuyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’da yeni yönetim kurulu ilimizin saygın iş adamlarından oluşuyor. Yeşil Siyahlı ekibe hatırı sayılı bir kaynak sağlaması beklenen yönetim öncelikli olarak mevcut kadrodaki futbolcuların geçtiğimiz yıldan kalan alacakları ile ilgili mali planlama yapacak. Öte yandan elde edilen bilgilere göre Kocaelispor yönetimine giren yöneticilerden “Ayak bastı parası” olarak 50’şer bin lira istenildiği öğrenildi. Yakın zamanda önemli bir harcama yapacak olan Kocaelispor yönetiminin bu süreci yönetirken büyük bir sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor.

Bugün 20:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

Babacan - Elli bin verirler belediyeden misliyle ihale alırlar yani ceplerinden birşey cıkmaz

Yanıtla . 0Beğen 17 Haziran 21:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Voleybol camiası seni unutmayacak Süha abi! mask
Voleybol camiası seni unutmayacak Süha abi!
İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler mask
İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler
Emre Okur evleniyor! mask
Emre Okur evleniyor!
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama? mask
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama?
Darıca’ya acilen 3 milyon lazım! mask
Darıca’ya acilen 3 milyon lazım!
Havuzlar yaza hazır mask
Havuzlar yaza hazır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek mask
Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

GALERİ

Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz mask
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti
İzmit'in kızları herkese yetti! mask
İzmit'in kızları herkese yetti!
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu mask
Arkadaşı uykuda sırtından vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL