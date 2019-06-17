Kocaelispor’da yeni yönetim kurulu ilimizin saygın iş adamlarından oluşuyor. Yeşil Siyahlı ekibe hatırı sayılı bir kaynak sağlaması beklenen yönetim öncelikli olarak mevcut kadrodaki futbolcuların geçtiğimiz yıldan kalan alacakları ile ilgili mali planlama yapacak. Öte yandan elde edilen bilgilere göre Kocaelispor yönetimine giren yöneticilerden “Ayak bastı parası” olarak 50’şer bin lira istenildiği öğrenildi. Yakın zamanda önemli bir harcama yapacak olan Kocaelispor yönetiminin bu süreci yönetirken büyük bir sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor.
Bugün 20:03 TSİ- Spor
Ayak bastı parası 50 bin lira
Kocaelispor’da yeni yönetim kurulu ilimizin saygın iş adamlarından oluşuyor.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Mu hahaaha
Babacan - Elli bin verirler belediyeden misliyle ihale alırlar yani ceplerinden birşey cıkmaz
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