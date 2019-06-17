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Bugün 21:14 TSİ- Spor

İbreler Engin Korukır’ı gösteriyor

Kocaelispor’da yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu oldu.
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Kocaelispor’da yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu oldu. Yeşil Siyahlılarda 1.5 sezon görev alan Galip Gündoğdu ile devam edilmeyeceği öğrenilirken, İzmit’in en kariyerli teknik adamlarından Engin Korukır isminin ağırlık kazandığı gelen haberler arasında. Ülkenin tanınmış teknik adamlarından Engin Korukır, Kocaelispor’un 14 Haziran’daki genel kuruluna katılmış ve yoğun bir ilgi ile karşılanmıştı. Yönetimin konuyu bu hafta içi netleştirmesi bekleniyor.

Bugün 21:14 TSİ - Spor

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