Kocaelispor’da yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu oldu. Yeşil Siyahlılarda 1.5 sezon görev alan Galip Gündoğdu ile devam edilmeyeceği öğrenilirken, İzmit’in en kariyerli teknik adamlarından Engin Korukır isminin ağırlık kazandığı gelen haberler arasında. Ülkenin tanınmış teknik adamlarından Engin Korukır, Kocaelispor’un 14 Haziran’daki genel kuruluna katılmış ve yoğun bir ilgi ile karşılanmıştı. Yönetimin konuyu bu hafta içi netleştirmesi bekleniyor.
Bugün 21:14 TSİ- Spor
İbreler Engin Korukır’ı gösteriyor
Kocaelispor’da yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz