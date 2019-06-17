41 FK ve Hisareyn Eskişehir yolcusu

İlimizi U-14 Türkiye şampiyonası ikinci tur maçlarında temsil edecek olan 41 Futbol Kulübü ile Hisareynspor, Eskişehir’deki Türkiye yarı finallerine hazır. Bugün kuralarını çekecek olan temsilcilerimizde hedef zorlu maçların ardından Türkiye finallerine kalmak. Kocaeli takımlarının rakipleri Sakaryaspor, Bursa Dik Kaldırımspor, Bursa Yeni Karamanspor ve İstanbul Feriköy olacak.