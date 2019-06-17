İlimizi U-14 Türkiye şampiyonası ikinci tur maçlarında temsil edecek olan 41 Futbol Kulübü ile Hisareynspor, Eskişehir’deki Türkiye yarı finallerine hazır. Bugün kuralarını çekecek olan temsilcilerimizde hedef zorlu maçların ardından Türkiye finallerine kalmak. Kocaeli takımlarının rakipleri Sakaryaspor, Bursa Dik Kaldırımspor, Bursa Yeni Karamanspor ve İstanbul Feriköy olacak.
Bugün 14:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
41 FK ve Hisareyn Eskişehir yolcusu
İlimizi U-14 Türkiye şampiyonası ikinci tur maçlarında temsil edecek olan 41 Futbol Kulübü ile Hisareynspor, Eskişehir’deki Türkiye yarı finallerine hazır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz