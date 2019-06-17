Darıca’ya acilen 3 milyon lazım!

Geride bıraktığımız sezon Gebzespor’u çalıştıran teknik adam Özgür Vurur ile yeni sezon için anlaşan Darıca Gençlerbirliği’ni zor bir süreç bekliyor. Öncelikli olarak transferi açmak isteyen Başkan Arif Gülen, alacaklılara yüzde 30 karşılığında muvafakatname alma yoluna gidecek ve kalan alacakları ötelemeye çalışacak. Acilen 3 milyon liraya ihtiyacı olan Sarı Yeşilliler bu miktarın 1.5 milyon lirası ile transferi açmak, kalanı ile de takıma en az 10-12 kadar transfer yapmaya çalışacak. Zamanının çok dar olduğunu ile teknik adam Özgür Vurur, sezonu Temmuz’un ilk haftasında açmayı planlıyor.