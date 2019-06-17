Geride bıraktığımız sezon Gebzespor’u çalıştıran teknik adam Özgür Vurur ile yeni sezon için anlaşan Darıca Gençlerbirliği’ni zor bir süreç bekliyor. Öncelikli olarak transferi açmak isteyen Başkan Arif Gülen, alacaklılara yüzde 30 karşılığında muvafakatname alma yoluna gidecek ve kalan alacakları ötelemeye çalışacak. Acilen 3 milyon liraya ihtiyacı olan Sarı Yeşilliler bu miktarın 1.5 milyon lirası ile transferi açmak, kalanı ile de takıma en az 10-12 kadar transfer yapmaya çalışacak. Zamanının çok dar olduğunu ile teknik adam Özgür Vurur, sezonu Temmuz’un ilk haftasında açmayı planlıyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:46 TSİ
Darıca’ya acilen 3 milyon lazım!
Geride bıraktığımız sezon Gebzespor’u çalıştıran teknik adam Özgür Vurur ile yeni sezon için anlaşan Darıca Gençlerbirliği’ni zor bir süreç bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz