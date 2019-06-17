Ahmet Kutluer dönüyor!

Darıca Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcularından Ahmet Kutluer’in Mart ayında Bak Spor (Bugsaş) ile oynadığı maçta çapraz bağları kopmuş ve ameliyat olmuştu. Ameliyatı başarılı geçen ve hazırlıklarını sürdüren Ahmet, askerliğini yapmak üzere Erzurum Palandöken’e gitti. 28 Haziran’da İzmit’e gelecek olan başarılı futbolcu çalışmalarına İzmit’te devam edecek. Yeni sezona yetişecek olan golcü isim Ahmet Kutluer yeni bir sayfa açacak.