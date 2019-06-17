Darıca Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcularından Ahmet Kutluer’in Mart ayında Bak Spor (Bugsaş) ile oynadığı maçta çapraz bağları kopmuş ve ameliyat olmuştu. Ameliyatı başarılı geçen ve hazırlıklarını sürdüren Ahmet, askerliğini yapmak üzere Erzurum Palandöken’e gitti. 28 Haziran’da İzmit’e gelecek olan başarılı futbolcu çalışmalarına İzmit’te devam edecek. Yeni sezona yetişecek olan golcü isim Ahmet Kutluer yeni bir sayfa açacak.
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Ahmet Kutluer dönüyor!
Darıca Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcularından Ahmet Kutluer’in Mart ayında Bak Spor (Bugsaş) ile oynadığı maçta çapraz bağları kopmuş ve ameliyat olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz