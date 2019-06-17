İlimizin ve ülkenin tanınan voleybol ulusal hakemlerinden Süha Küçüközler geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. İki hafta önce dolaşım bozukluğu nedeni ile kısmi felç geçiren ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Küçüközler 43 yaşındaydı. Aslen İzmitli olan başarılı voleybol hakemi olan Süha Küçüközler’in vefatı spor camiasını derin bir hüzne boğdu.

VOLEYBOL VE SPOR CAMİASI AKIN ETTİ

Merhumun cenazesineTürkiye Voleybol Hakemler ve Gözlemciler Federasyonu Genel Başkanı Çetin Ok, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aziz Yener, Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu ÜyesiErhan Alparslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, okul sporları tertip kurulu üyeleri, voleybol gözlemcileri, hakemleri, antrenörleri, merhumun akrabaları ve sevenleri katıldı.

FEVZİYE CAMİİ’NDE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN

Türkiye Hakemler ve Gözlemciler Derneği Genel Merkez Yöneticisi ve derneğin Kocaeli Şube Başkanı olan Süha Küçüközler’in cenazesi Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçüközler’in babası, İzmit’in tanınmış simalarından ve gazetemiz eski yazarlarından Reha Küçüközler’in, taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Zeynep Hanım ile evli, 8 yaşında Duru isminde bir kız evladı olan, Kocaeli’nin voleyboldaki unutulmayacak isimlerinden Süha Küçüközler’e Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Ahmet AKAY